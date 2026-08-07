Set ronde borstels
Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden.
De ronde borstelset bestaat uit twee zwarte en twee gele ronde borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden. U kunt bijvoorbeeld de ene kleur gebruiken voor de badkamer en de andere voor de keuken. Met de flexibele borstelharen in de stoomborstel maakt u vrijwel alles grondig en moeiteloos schoon.
Kenmerken en voordelen
Twee verschillende kleuren (zwart en geel)
- Hygiënisch werken in verschillende toepassingsgebieden (sanitaire ruimtes, keuken, kranen enz.).
Hoogwaardig materiaal van de borstelharen
- Verwijder hardnekkig vuil gemakkelijk.
- Lange levensduur dankzij langzamere slijtage van de borstelharen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 26 x 26
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Afvoerbuizen
- Gootstenen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Kranen
- WC
- Badkamer