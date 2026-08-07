Voegborstelset
Moeiteloze en efficiënte reiniging van spleten en voegen, alles zonder chemische reinigingsmiddelen: de praktische set met voegborstels bestaat uit vier zwarte borstels en is perfect voor het reinigen van tegelvoegen.
De voegborstelset maakt het reinigen van tegelvoegen in bijvoorbeeld de badkamer of keuken eenvoudiger dan ooit. De vorm van de borstelharen is perfect afgestemd op spleten en voegen, nestelt zich er met volle kracht in en produceert in een mum van tijd gepolijste tegelvoegen - en dat allemaal zonder het gebruik van reingigingsmiddelen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig materiaal van de borstelharen
- Verwijder hardnekkig vuil gemakkelijk.
- Lange levensduur dankzij langzamere slijtage van de borstelharen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|46 x 8 x 58
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)