De voegborstelset maakt het reinigen van tegelvoegen in bijvoorbeeld de badkamer of keuken eenvoudiger dan ooit. De vorm van de borstelharen is perfect afgestemd op spleten en voegen, nestelt zich er met volle kracht in en produceert in een mum van tijd gepolijste tegelvoegen - en dat allemaal zonder het gebruik van reingigingsmiddelen.