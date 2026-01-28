MIĘKKA SZCZOTKA POWIERZCHNIOWA WB 7 PLUS 3 W 1

Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu. Akcesorium przeznaczone do myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 do K 7."

WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie trzy ważne funkcje. Nanoszenie piany, usuwanie uporczywych zabrudzeń za pomocą wysokociśnieniowego płaskiego strumienia lub pracę za pomocą miękkiej szczotki – wszystko to jest możliwe bez konieczności zmiany akcesoriów. Żądaną funkcję wybiera się za pomocą dźwigni w obszarze uchwytu szczotki. Dzięki temu szczotka do mycia jest szczególnie uniwersalna, oszczędza czas, jest wygodna i zawsze gwarantuje perfekcyjne rezultaty czyszczenia – nawet na delikatnych powierzchniach, takich jak szkło czy plastik. Zintegrowany zbiornik na środek czyszczący pozwala na dłuższą pracę bez konieczności jego uzupełniania.

Cechy i zalety
Produkt 3 w 1 – łączy w sobie trzy niezbędne funkcje czyszczące: strumień piany, wysokociśnieniowy strumień płaski i szczotkę do mycia
  • Szeroki zakres możliwości zastosowania dzięki połączeniu istotnych funkcji.
  • Dodatkowa wygoda dla dokładnego i efektywnego czyszczenia.
Szybki i intuicyjny wybór wymaganej funkcji za pomocą dźwigni w obszarze uchwytu szczotki
  • Intuicyjny wybór funkcji.
  • Skuteczne czyszczenie bez konieczności zmiany akcesoriów.
Zbiornik na środek czyszczący zintegrowany z głowicą szczotki
  • Mocna piana szybko i dokładnie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia.
  • Umożliwia dłuższą pracę bez konieczności uzupełniania wody. Pozwala to zaoszczędzić czas.
Szczotka myjąca z miękkim włosiem, odpowiednia do wielu różnych powierzchni
  • Delikatne czyszczenie nawet delikatnych powierzchni, takich jak lakier, szkło czy plastik.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 377 x 264 x 223

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Żaluzje/rolety
  • Drzwi garażowe
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Ogrody zimowe
  • Barierki balkonowe
  • Parapety
  • Osłony balkonowe
