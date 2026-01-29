Teleskopik püskürtme borusu ile, cephe altı gibi erişilmesi zor alanlar bile hızlı ve zahmetsizce temizlenebilir. 180 derece ayarlanabilir başlık bir başka avantajdır ve kış bahçelerinin, eğimli çatıların ve otoparkların temizliğini mümkün kılar. Cephe ve cam temizleme aparatı ile çalışma sayesinde, erişilmesi zor olan tüm alanlar eşit ve etkili bir şekilde temizlenir: Dört yüksek basınçlı nozul, çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri ortadan kaldırır.