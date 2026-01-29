Dış cephe temizleme seti

Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.

Teleskopik püskürtme borusu ile, cephe altı gibi erişilmesi zor alanlar bile hızlı ve zahmetsizce temizlenebilir. 180 derece ayarlanabilir başlık bir başka avantajdır ve kış bahçelerinin, eğimli çatıların ve otoparkların temizliğini mümkün kılar. Cephe ve cam temizleme aparatı ile çalışma sayesinde, erişilmesi zor olan tüm alanlar eşit ve etkili bir şekilde temizlenir: Dört yüksek basınçlı nozul, çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri ortadan kaldırır.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 3,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 3780 x 338 x 223
Uygulama alanları
  • Dış Cephe
  • Seralar
  • Pencereler ve cam yüzeyler
