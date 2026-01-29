Dış cephe temizleme seti
Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.
Teleskopik püskürtme borusu ile, cephe altı gibi erişilmesi zor alanlar bile hızlı ve zahmetsizce temizlenebilir. 180 derece ayarlanabilir başlık bir başka avantajdır ve kış bahçelerinin, eğimli çatıların ve otoparkların temizliğini mümkün kılar. Cephe ve cam temizleme aparatı ile çalışma sayesinde, erişilmesi zor olan tüm alanlar eşit ve etkili bir şekilde temizlenir: Dört yüksek basınçlı nozul, çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri ortadan kaldırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|3,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|3780 x 338 x 223
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Dış Cephe
- Seralar
- Pencereler ve cam yüzeyler