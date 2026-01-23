T 5 T-Racer yüzey temizleyici

Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.

T 5 T-Racer yüzey temizleyicinin çift jetli döner kolu, geniş alanlardaki kiri temizleyerek dış alanların hızlı ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Yüzey temizleyici, malzemeye bağlı olarak nozülün yüzeyden ideal mesafede konumlandırılacağı şekilde ayarlanabilir ve bu da kullanımı son derece pratik hale getirir. Bu, taş ve beton gibi sert yüzeylerin, ahşap gibi daha hassas yüzeyler kadar etkili bir şekilde temizlenebileceği anlamına gelir. T 5 T-Racer, bir püskürtme borusunun ihtiyaç duyduğu sürenin yaklaşık yarısında temizler. Davlumbaz operatörü ve çevresini sprey suyundan güvenilir bir şekilde korur ve "hoverkraft etkisi" manevraları her zamankinden daha kolay hale getirir. Basitçe uzatma direklerini çıkarın ve duvarlar ve cepheler gibi dikey yüzeyleri temizlerken rahat kullanım için kulpları kullanın. K 2 ila K 7 basınçlı yıkama serileri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Sıçrama koruması
Tutma kolu
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 1,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 708 x 280 x 995
Uygulama alanları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Teras
  • Bahçe duvarları ve taş duvarlar
