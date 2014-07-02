Bu hortum seti, yüksek basınçlı yıkama makinelerini su musluğuna bağlamak için idealdir, ancak sulama amaçlı bahçe hortumu olarak da kullanılabilir. 10 m ftalatsız PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörü ve 1 adet Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü içerir. Son derece esnek, sağlam ve dolaşmaya karşı dayanıklı. Kärcher’in yeni hortumları, beraberinde pek çok avantaj sunmaktadır: Uzun servis ömrü ve kolay tutuş. İlgi çekici hortum setleri, bu kategorideki Kärcher ürün çeşidini tamamlar. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!