Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti
Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü dahildir.
Bu hortum seti, yüksek basınçlı yıkama makinelerini su musluğuna bağlamak için idealdir, ancak sulama amaçlı bahçe hortumu olarak da kullanılabilir. 10 m ftalatsız PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörü ve 1 adet Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü içerir. Son derece esnek, sağlam ve dolaşmaya karşı dayanıklı. Kärcher’in yeni hortumları, beraberinde pek çok avantaj sunmaktadır: Uzun servis ömrü ve kolay tutuş. İlgi çekici hortum setleri, bu kategorideki Kärcher ürün çeşidini tamamlar. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!
Özellikler ve faydalar
10 m 3/4" PrimoFlex® hortum
Plus universal hortum konektörü 2.645-193.0
Aqua Stop'lu Plus universal hortum konektörü 2.645-194.0
G3/4 musluk adaptörü
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|370 x 370 x 105
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 4-18
- KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 6 Battery Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.