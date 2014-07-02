Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti

Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü dahildir.

Bu hortum seti, yüksek basınçlı yıkama makinelerini su musluğuna bağlamak için idealdir, ancak sulama amaçlı bahçe hortumu olarak da kullanılabilir. 10 m ftalatsız PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörü ve 1 adet Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü içerir. Son derece esnek, sağlam ve dolaşmaya karşı dayanıklı. Kärcher’in yeni hortumları, beraberinde pek çok avantaj sunmaktadır: Uzun servis ömrü ve kolay tutuş. İlgi çekici hortum setleri, bu kategorideki Kärcher ürün çeşidini tamamlar. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!

Özellikler ve faydalar
10 m 3/4" PrimoFlex® hortum
Plus universal hortum konektörü 2.645-193.0
Aqua Stop'lu Plus universal hortum konektörü 2.645-194.0
G3/4 musluk adaptörü
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Sarı
Ağırlık (kg) 2,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 370 x 370 x 105

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.