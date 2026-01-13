Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m
Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.
3/4 çapında ve 50 metre uzunluğunda, ultra sağlam, esnek kıvrımlara karşı son derece dayanıklı olan Kärcher'in yeni Perfomance Plus bahçe hortumu orta ve büyük boyutlarda olan bahçeleri sulamak için idealdir. Geliştirilmiş ve yüksek kaliteli çok katmanlı bir dokuma malzemeden yapılmış olan hortum, sabit su akışı sağlar ve tutuşu kolaylaştırır. Hava şartlarına dayanıklı olan anti-UV dış katman hortumun malzemesini korurken sağlığa zararlı hiçbir madde içermez. Ürün avantajları arasında, -20 ila +60 ° C sıcaklık dayanımı, 30 bar su basıncı ve 15 yıl garanti süresi bulunmaktadır.
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler
- Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci
50 metre
- Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için
Kaliteli dokuma malzemesi sayesinde hortum, 30 bar kadar basınca dayanıklıdır.
- Zorlu
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
- Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
- Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
- Hava şartlarına son derece dayanıklı
15 yıl garanti
- Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|3/4″
|Uzatma hortumu (m)
|50
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|11,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 390 x 250
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Büyük bahçelerin sulanması için