3/4 çapında ve 50 metre uzunluğunda, ultra sağlam, esnek kıvrımlara karşı son derece dayanıklı olan Kärcher'in yeni Perfomance Plus bahçe hortumu orta ve büyük boyutlarda olan bahçeleri sulamak için idealdir. Geliştirilmiş ve yüksek kaliteli çok katmanlı bir dokuma malzemeden yapılmış olan hortum, sabit su akışı sağlar ve tutuşu kolaylaştırır. Hava şartlarına dayanıklı olan anti-UV dış katman hortumun malzemesini korurken sağlığa zararlı hiçbir madde içermez. Ürün avantajları arasında, -20 ila +60 ° C sıcaklık dayanımı, 30 bar su basıncı ve 15 yıl garanti süresi bulunmaktadır.