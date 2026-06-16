Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar
1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. Draaiend 360° onder druk.
1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. 360° draaibaar onder druk.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|300
|Lengte (mm)
|1050
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Handgreep
|draaibaar
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9