Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar

1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. Draaiend 360° onder druk.

1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. 360° draaibaar onder druk.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9