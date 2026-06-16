Stoomstraalsproeier 50°

Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.

Stoomstraalsproeier met 50° vlakstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomstand. Voor het ontdooien van zand en gravel, het ijsvrij maken van bekistingen of het verwijderen van was op voertuigen.

Specificaties

Technische gegevens

Sproeiergrootte (mm) 2
Hoek (°) 50
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2