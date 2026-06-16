Vuilfrees, groot, 120
De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|120
|Grootte
|groot
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
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Onderdelen Vuilfrees, groot, 120
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