Zuigstrips voor WV 1 (250 mm)

Voor de vervanging van de zuigstrips van de WV 1 Window Vacs. Voor een streepvrije zuiverheid op alle gladde oppervlakken – zonder één enkele druppel.

De zuigstrips van de Window Vac kunnen snel en eenvoudig worden vervangen en zorgen te allen tijde voor een streeploze reiniging van alle gladde oppervlakken - zonder druppelend water.

Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
  • Streepvrije reiniging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 5 x 45
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Condens
  • Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales