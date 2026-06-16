Zuigstrips voor WV 1 (250 mm)
Voor de vervanging van de zuigstrips van de WV 1 Window Vacs. Voor een streepvrije zuiverheid op alle gladde oppervlakken – zonder één enkele druppel.
De zuigstrips van de Window Vac kunnen snel en eenvoudig worden vervangen en zorgen te allen tijde voor een streeploze reiniging van alle gladde oppervlakken - zonder druppelend water.
Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 5 x 45
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Condens
- Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales