Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехите и тъканите и ефективно отстранява миризмите. Практична дюза за текстил - лесният и спестяващ място начин за бързо освежаване и премахване на гънки от дрехи и тъкани. С интегрирано отстраняване на власинки.