Дюза за текстил
Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехите и тъканите и ефективно отстранява миризмите. С интегрирано отстраняване на власинки.
Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехите и тъканите и ефективно отстранява миризмите. Практична дюза за текстил - лесният и спестяващ място начин за бързо освежаване и премахване на гънки от дрехи и тъкани. С интегрирано отстраняване на власинки.
Характеристики и предимства
Отстранител на мъх
- Лесно отстраняване на мъх и косми от текстил.
Равномерно изпускане на пара от дюзата
- Възможно е оптимално изглаждане на платове
- Възможно е оптимално освежаване на платове
Тясна форма
- Лесно гладене в областта на ръкавите
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,145
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 43 x 39
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- За освежаване на облекло и платове (напр. завеси, якета, сака и др.)
- Всички дрехи, подходящи за гладене
- Интериори
- Изсмукване на сухи замърсявания