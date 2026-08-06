Дюза за текстил

Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехите и тъканите и ефективно отстранява миризмите. С интегрирано отстраняване на власинки.

Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехите и тъканите и ефективно отстранява миризмите. Практична дюза за текстил - лесният и спестяващ място начин за бързо освежаване и премахване на гънки от дрехи и тъкани. С интегрирано отстраняване на власинки.

Характеристики и предимства
Отстранител на мъх
  • Лесно отстраняване на мъх и косми от текстил.
Равномерно изпускане на пара от дюзата
  • Възможно е оптимално изглаждане на платове
  • Възможно е оптимално освежаване на платове
Тясна форма
  • Лесно гладене в областта на ръкавите
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,145
Размери (Д × Ш × В) (мм) 340 x 43 x 39
Сфера на приложение
  • За освежаване на облекло и платове (напр. завеси, якета, сака и др.)
  • Всички дрехи, подходящи за гладене
  • Интериори
  • Изсмукване на сухи замърсявания