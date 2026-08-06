Комплект кърпи за еднократна употреба EasyFix
Кърпи за еднократна употреба за парочистачки със система EasyFix 15 бр. За бързо и хигиенично почистване на твърди подове.
Комплектът за еднократна употреба за накрайника EasyFix съдържа 15 иновативни кърпи за еднократна употреба, изработени от висококачествен абсорбиращ материал. Когато трябва да бъдете бързи, винаги нова кърпа, готова за употреба – за още по-лесно и по-хигиенично почистване на всички твърди повърхности. Дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. Благодарение на системата, кърпата за еднократна употреба може бързо и лесно да бъде прикрепена към накрайника за подове EasyFix и парочистачката е готова за употреба. След почистването, кърпата може лесно да се изхвърли заедно с битовия боклук, като ви облекчава от изморителното и отнемащо време за измиване на мръсните кърпи.
Характеристики и предимства
Винаги чиста кърпа под ръка
- За блестящи резултати от почистването
Лесно и хигиенично без необходимост от пране
- Кърпата за еднократна употреба ви освобождава от уморителните и отнемащи време усилия пране на мръсни кърпи.
Удобна система с велкро
- Лесно и сигурно захващане и отстраняване на кърпите от накрайника
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Кърпата за еднократна употреба покрива всички страни на дюзата за пода
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Високо качество и улрта абсорбиращ материал
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,127
|Тегло с опаковката (кг)
|0,24
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 118 x 3
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки