Комплектът за еднократна употреба за накрайника EasyFix съдържа 15 иновативни кърпи за еднократна употреба, изработени от висококачествен абсорбиращ материал. Когато трябва да бъдете бързи, винаги нова кърпа, готова за употреба – за още по-лесно и по-хигиенично почистване на всички твърди повърхности. Дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. Благодарение на системата, кърпата за еднократна употреба може бързо и лесно да бъде прикрепена към накрайника за подове EasyFix и парочистачката е готова за употреба. След почистването, кърпата може лесно да се изхвърли заедно с битовия боклук, като ви облекчава от изморителното и отнемащо време за измиване на мръсните кърпи.