Комплект микрофибърни кърпи за кухни
Комплектът микрофибърни кърпи за почистване с пара в кухнята, съдържа две микрофибърни кърпи за под, микрофибърен калъф за ръчна дюза и микрофибърна кърпа за неръждаема стомана.
Висококачествен комплект от микрофибърни кърпи за оптимална чистота в цялата кухня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix гарантират блестящо чист кухненски под. Системата с велкро позволява лесно и бързо фиксиране към подовата дюза EasyFix и отстраняване, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки калъфа от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите замърсявания (например върху котлоните). А микрофибърната кърпа за неръждаема стомана ще накара всяка повърхност от неръждаема стомана да заблести.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Калъф от микрофибър с ластик
- За просто закрепване и сваляне на калъфа.
- Без плъзгане на калъфа при почистване.
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Кърпа за висококачествена стомана от висококачествени микрофибри
- Полиране без ивици.
- Отлично абсорбиране на вода.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,125
|Тегло с опаковката (кг)
|0,205
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Твърди подове
- Работни повърхности в кухнята
- Умивалник / мивка
- Абсорбатори
- Плотове
- Неръждаема стомана
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Вътре в шкафовете, чекмеджетата
- Плочки