Комплект микрофибърни кърпи за кухни

Комплектът микрофибърни кърпи за почистване с пара в кухнята, съдържа две микрофибърни кърпи за под, микрофибърен калъф за ръчна дюза и микрофибърна кърпа за неръждаема стомана.

Висококачествен комплект от микрофибърни кърпи за оптимална чистота в цялата кухня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix гарантират блестящо чист кухненски под. Системата с велкро позволява лесно и бързо фиксиране към подовата дюза EasyFix и отстраняване, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки калъфа от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите замърсявания (например върху котлоните). А микрофибърната кърпа за неръждаема стомана ще накара всяка повърхност от неръждаема стомана да заблести.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Калъф от микрофибър с ластик
  • За просто закрепване и сваляне на калъфа.
  • Без плъзгане на калъфа при почистване.
Удобна система с велкро
  • Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Кърпа за висококачествена стомана от висококачествени микрофибри
  • Полиране без ивици.
  • Отлично абсорбиране на вода.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,125
Тегло с опаковката (кг) 0,205
Размери (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Работни повърхности в кухнята
  • Умивалник / мивка
  • Абсорбатори
  • Плотове
  • Неръждаема стомана
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Вътре в шкафовете, чекмеджетата
  • Плочки