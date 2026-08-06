Висококачествен комплект от микрофибърни кърпи за оптимална чистота в цялата кухня. Двете кърпи от микрофибър за подовата дюза EasyFix гарантират блестящо чист кухненски под. Системата с велкро позволява лесно и бързо фиксиране към подовата дюза EasyFix и отстраняване, без да се налага да влизате в контакт с мръсотията. Използвайки калъфа от микрофибър за ръчния накрайник, можете без усилие да премахнете упоритите замърсявания (например върху котлоните). А микрофибърната кърпа за неръждаема стомана ще накара всяка повърхност от неръждаема стомана да заблести.