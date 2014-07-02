В сравнение с обичайното чистене, работата с парната турбочетка се извършва със значително по-малко усилие и два пъти по-бързо. Тя перфектно подхожда на всички почистващи дейности, при които обикновено помага само уморително търкане. Вибрирането на четката подпомага почистващото действие на парата и улеснява многократно премахването на замърсяванията. Дори при труднодостъпни места, като фуги, ъгли и ръбове, почистването с парната турбочетка на Kärcher се извършва два пъти по-бързо, отколкото чрез конвенционалните методи на почистване.