Силова парна дюза

Никога повече уморително търкане! Парната турбочетка е символ на пестящо усилия почистване за половината време. Едно истинско облекчаване на работата, особено при почистване на фуги и ъгли.

В сравнение с обичайното чистене, работата с парната турбочетка се извършва със значително по-малко усилие и два пъти по-бързо. Тя перфектно подхожда на всички почистващи дейности, при които обикновено помага само уморително търкане. Вибрирането на четката подпомага почистващото действие на парата и улеснява многократно премахването на замърсяванията. Дори при труднодостъпни места, като фуги, ъгли и ръбове, почистването с парната турбочетка на Kärcher се извършва два пъти по-бързо, отколкото чрез конвенционалните методи на почистване.

Характеристики и предимства
Осцилираща четка
  • Повишава ефективността на почистване на парата – 50% по-бързо почистване
  • Без много сила и лесно почистване дори на труднодостъпни место, като фуги, ъгли и др.п.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,101
Тегло с опаковката (кг) 0,155
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 125 x 45
Сфера на приложение
  • Дори упорита мръсотия
  • Кофи за отпадъци
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Умивалник / мивка
  • Смесители
  • Работни повърхности в кухнята