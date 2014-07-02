Силова парна дюза
Никога повече уморително търкане! Парната турбочетка е символ на пестящо усилия почистване за половината време. Едно истинско облекчаване на работата, особено при почистване на фуги и ъгли.
В сравнение с обичайното чистене, работата с парната турбочетка се извършва със значително по-малко усилие и два пъти по-бързо. Тя перфектно подхожда на всички почистващи дейности, при които обикновено помага само уморително търкане. Вибрирането на четката подпомага почистващото действие на парата и улеснява многократно премахването на замърсяванията. Дори при труднодостъпни места, като фуги, ъгли и ръбове, почистването с парната турбочетка на Kärcher се извършва два пъти по-бързо, отколкото чрез конвенционалните методи на почистване.
Характеристики и предимства
Осцилираща четка
- Повишава ефективността на почистване на парата – 50% по-бързо почистване
- Без много сила и лесно почистване дори на труднодостъпни место, като фуги, ъгли и др.п.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,101
|Тегло с опаковката (кг)
|0,155
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 45
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Дори упорита мръсотия
- Кофи за отпадъци
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Умивалник / мивка
- Смесители
- Работни повърхности в кухнята