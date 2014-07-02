FR 30 ME е висококачествен, устойчив на гореща вода уред за почистване на площи с корпус от неръждаема стомана с работна ширина 300 мм, идеален за почистване на закрито, например в хранително-вкусовата промишленост. Характеристиките включват двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колелца и интегрирана връзка за смукателен маркуч за отстраняване на пръските вода. Технически данни: Макс. 250 bar, 1100 l/h, 80°C. Комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.