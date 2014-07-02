Универсален куплунг за маркуч с Aqua Stop
Универсален куплунг за маркуч с Aqua-Stop. Ергономичен дизайн за комфортна употреба.
Лесно свързване, демонтаж и поправка – с практичния и ергономичен универсален куплунг за маркуч на Керхер с Aqua Stop. Гъвкавата система за свързване с бърза връзка улеснява значително напояването на малки и големи градини и площи. Защото работещите кранови връзки и куплунги за маркучи са основата на добрата система за напояване. Универсалният куплунг за маркуч е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Ергономичен дизайн
- За лесна употреба.
Система за бърз монтаж
- Подходящ за всички известни марки.
Универсален (1/2", 5/8", 3/4")
- Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,042
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,093
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|70 x 33 x 42
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти