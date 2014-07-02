Универсален куплунг за маркуч с Aqua Stop

Универсален куплунг за маркуч с Aqua-Stop. Ергономичен дизайн за комфортна употреба.

Лесно свързване, демонтаж и поправка – с практичния и ергономичен универсален куплунг за маркуч на Керхер с Aqua Stop. Гъвкавата система за свързване с бърза връзка улеснява значително напояването на малки и големи градини и площи. Защото работещите кранови връзки и куплунги за маркучи са основата на добрата система за напояване. Универсалният куплунг за маркуч е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Aqua Stop
  • За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Ергономичен дизайн
  • За лесна употреба.
Система за бърз монтаж
  • Подходящ за всички известни марки.
Универсален (1/2", 5/8", 3/4")
  • Подходящ за всички градински маркучи на пазара.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвят жълт
Тегло (кг) 0,042
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,093
Размери (Д х Ш х В) (мм) 70 x 33 x 42
Универсален куплунг за маркуч с Aqua Stop
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти