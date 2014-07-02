Brosse pour jantes
Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d’eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.
Grâce à sa forme spéciale et ses poils circulaires, la brosse pour jantes garantit un nettoyage extrêmement efficace à 360°. Cette brosse permet de nettoyer les endroits difficilement accessibles, même les plus petits espaces des jantes ou des rayons de bicyclette. Une répartition d’eau uniforme sur 360° détache et enlève la saleté. Les poils de qualité font le reste. Les résultats de nettoyage sont parfaits et homogènes. L’écrou pivotant fourni garantit une très bonne tenue sur la poignée-pistolet, tandis que la poignée ergonomique assure une utilisation à la fois simple et pratique. En bref, la solution idéale pour des jantes et des rayons de bicyclette d’une propreté irréprochable. La brosse pour jantes convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Distribution uniforme de l'eau sur 360°
- Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Brosses de qualité supérieure
- Action de nettoyage efficace et douce
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosses rotatives
- Nettoyage sans efforts dans des endroits difficilement accessibles et des passages étroits
Brosse pour jantes
- Pour tous les types de motos
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|422 x 80 x 101
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 855 HS plus
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Roues
Accessoires
Pièces de rechange Brosse pour jantes
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.