Brosse-rouleau souple 500 mm
Embout de brosse souple pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et installations solaires. Système de changement rapide simple et fixation sûre sur l'entraînement.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage sans traces et à proximité des bords
- Poils latéraux faisant office de protection amortissante et permettant le nettoyage à proximité des bords.
- Nettoyage sans traces grâce à l'inclinaison des poils au centre de la brosse.
Code couleurs intuitif
- Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Mécanisme de changement rapide
- Changement de brosse rapide pour une adaptation facile à la tâche de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Température d'admission (°C)
|40
|Couleur
|bleu
|Poids emballage inclus (kg)
|1.7
Vidéos
Appareils compatibles
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des façades délicates avec des surfaces vitrées, en PVC ou vernies
- Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver