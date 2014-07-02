Brosse souple WB 60
Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.
Cette brosse souple d'une largeur de travail de 248 mm convient particulièrement au nettoyage des grandes surfaces – des jardins d'hiver aux volets roulants en passant par les voitures, les bateaux, les installations solaires et les caravanes. Malgré leur excellent pouvoir nettoyant, les poils souples n'abîment pas la surface. Un anneau de renfort périphérique protège en outre l'objet à nettoyer des rayures disgracieuses. L'écrou-raccord fourni garantit une bonne fixation au pistolet haute pression, le pad en caoutchouc élimine les salissures particulièrement tenaces, telles que les mouches, et la poignée ergonomique assure une prise en main simple et pratique. En bref : la solution idéale le nettoyage des grandes surfaces autour de la maison et au jardin. La brosse grandes surfaces souple est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Largeur de travail de 248 mm
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Pad en caoutchouc
- Élimine la salissure tenace
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosse souple - douce pour les surfaces
- Action de nettoyage douce pour les surfaces délicates
Bague de protection rotative
- Protège les surfaces contre les rayures
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 261 x 177
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilehomes
- Jardin d'hiver
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin
Accessoires
Pièces de rechange Brosse souple WB 60
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.