Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.

Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec Ultra Foam Cleaner. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Canon à mousse innovant
  • Production et application de la mousse puissante.
En pack
  • Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
  • Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
  • La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
  • Contenu toujours visible
Spécifications

Données techniques

Couleur anthracite
Poids (kg) 1.3
Poids emballage inclus (kg) 1.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilité Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Mobilehomes
Pièces de rechange Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

