FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.

FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean mit Ultra Foam Cleaner. Das Schnellwechselsystem für die Reinigungsmittelausbringung ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln mit nur einem Klick. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Innovative Schaumdüse
  • Erzeugung und Ausbringung von kraftvollem Schaum.
Im Set
  • Praktisches Set mit verschiedenen Reinigungsmitteln.
Schnellwechselsystem
  • Schneller und bequemer Austausch der Reinigungsmittel mit nur einem Klick.
Reinigungsmitteldosierung
  • Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
  • Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 1.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 102 x 201 x 260
Kompatibilität Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
  • Wohnmobile
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.