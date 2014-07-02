Kit d’hydrosablage

Kit d’hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
En combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Puissance de nettoyage améliorée
Extrêmement puissant
  • Élimine la rouille, la peinture et la salissure tenace
Pleine puissance d'aspiration
  • Enlève efficacement les salissures tenaces
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1.2
Poids emballage inclus (kg) 1.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 525 x 110 x 100
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Élimination de la rouille et des peintures
  • Même les saletés tenaces
Pièces de rechange Kit d’hydrosablage

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

