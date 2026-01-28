Lance télescopique TLA 4

Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.

Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Grâce au mécanisme télescopique pratique sur simple pression d'un bouton, son utilisation est très simple. La lance télescopique est extensible de 1,20 à 3,70 mètres et permet ainsi le nettoyage de surfaces jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Tous les pistolets peuvent être facilement fixés. En cas d'utilisation avec un pistolet Full Control Plus ou Smart Control, la pression appliquée peut être aisément régulée.

Caractéristiques et avantages
Lance télescopique TLA 4: Articulation réglable
Articulation réglable
Possibilités d'application flexibles.
Lance télescopique TLA 4: Mécanisme télescopique pratique
Mécanisme télescopique pratique
Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Lance télescopique TLA 4: Montage facile du pistolet haute pression
Montage facile du pistolet haute pression
Le pistolet haute pression existant peut être aisément fixé au support prévu.
Raccord à baïonnette
  • Raccordement pratique de tous les accessoires Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 2.8
Poids emballage inclus (kg) 3.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 3780 x 120 x 233
Domaines d'utilisation
  • Façades
  • Jardin d'hiver
  • Auvents (par ex. carports)
Pièces de rechange Lance télescopique TLA 4

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.

Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.