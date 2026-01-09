Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m
Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.
Le nouveau tuyau de la marque Kärcher est composé d'un tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé qui s'illustre par sa robustesse, sa flexibilité et sa résistance à la flexion, permet un débit d'eau constant et offre une prise en main sensiblement améliorée. Grâce à une couche extérieure anti-UV résistante aux intempéries, le matériau du tuyau d'arrosage de qualité d'une longueur de 25 mètres est protégé. Et la couche intermédiaire opaque prévient la formation d'algues dans le tuyau. En matière de plage de températures d'utilisation, le tuyau 3/4" se montre également tout à fait convaincant : les températures de −20 à +60 °C ne risquent pas de l'endommager. De plus, le tuyau d'arrosage durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Avec une pression d'éclatement de 30 bar, le Performance Plus est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Garantie de quinze ans incluse.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
25 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies.
Convient jusqu'à une pression de 30 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|5.8
|Poids emballage inclus (kg)
|5.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 390 x 180
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.500 Garden *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7.700
- K Silent eco!Booster
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dual