Le nouveau tuyau de la marque Kärcher est composé d'un tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé qui s'illustre par sa robustesse, sa flexibilité et sa résistance à la flexion, permet un débit d'eau constant et offre une prise en main sensiblement améliorée. Grâce à une couche extérieure anti-UV résistante aux intempéries, le matériau du tuyau d'arrosage de qualité d'une longueur de 25 mètres est protégé. Et la couche intermédiaire opaque prévient la formation d'algues dans le tuyau. En matière de plage de températures d'utilisation, le tuyau 3/4" se montre également tout à fait convaincant : les températures de −20 à +60 °C ne risquent pas de l'endommager. De plus, le tuyau d'arrosage durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Avec une pression d'éclatement de 30 bar, le Performance Plus est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Garantie de quinze ans incluse.