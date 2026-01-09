Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m
Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.
Die Schlauchneuheit aus dem Hause Kärcher besteht aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik, das durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit überzeugt, einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht und spürbar besser in der Hand liegt. Dank einer wetterbeständigen Anti-UV-Außenschicht wird das Material des 25 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs geschützt. Und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Auch in Sachen Temperaturbeständigkeit kann der 3/4"-Schlauch voll und ganz überzeugen: Temperaturen von −20 bis +60 °C können ihm nichts anhaben. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich völlig unbedenklich. Der Performance Plus mit einem Berstdruck von 30 Bar eignet sich ideal für die Bewässerung von kleinen bis mittelgroßen Flächen und Gärten. Inklusive 15 Jahren Garantie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
25 Meter
- Zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 30 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|3/4″
|Schlauchlänge (m)
|25
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|5.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 180
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.59 MD
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.500 Garden
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery Limited Edition
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dual