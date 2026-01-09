3/4" de diamètre, 50 mètres de long et particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion : c'est par ces caractéristiques que s'illustre le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus de Kärcher lors de l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. Le produit hautes performances pour l'arrosage de la marque Kärcher a été fabriqué à partir d'un tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé, permet un débit d'eau constant et offre une prise en main sensiblement améliorée. La couche extérieure anti-UV résistante aux intempéries aide à protéger le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque prévient la formation d'algues dans le tuyau. De plus, le tuyau d'arrosage durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Ses caractéristiques de qualité comprennent en outre une plage de températures d'utilisation de −20 à +60 °C, une pression d'éclatement de 30 bar et une garantie de quinze ans.