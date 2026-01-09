Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m
Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.
3/4" de diamètre, 50 mètres de long et particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion : c'est par ces caractéristiques que s'illustre le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus de Kärcher lors de l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. Le produit hautes performances pour l'arrosage de la marque Kärcher a été fabriqué à partir d'un tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé, permet un débit d'eau constant et offre une prise en main sensiblement améliorée. La couche extérieure anti-UV résistante aux intempéries aide à protéger le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque prévient la formation d'algues dans le tuyau. De plus, le tuyau d'arrosage durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Ses caractéristiques de qualité comprennent en outre une plage de températures d'utilisation de −20 à +60 °C, une pression d'éclatement de 30 bar et une garantie de quinze ans.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
50 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 30 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|11.5
|Poids emballage inclus (kg)
|11.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 390 x 250
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K Silent eco!Booster
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dual