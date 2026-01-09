3/4" im Durchmesser, 50 Meter lang und besonders robust, flexibel und extrem knickfest: Mit diesen Eigenschaften überzeugt der neue Kärcher Gartenschlauch Performance Plus bei der Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Der Bewässerungs-Performer aus dem Hause Kärcher wurde aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik gefertigt, ermöglicht einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht trägt zum Materialschutz bei, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch frei von Phthalat (< 0,1 %), Cadmium, Barium und Blei – gesundheitlich also völlig unbedenklich. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C, der Berstdruck von 30 Bar und 15 Jahre Garantie.