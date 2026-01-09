Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m
Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.
3/4" im Durchmesser, 50 Meter lang und besonders robust, flexibel und extrem knickfest: Mit diesen Eigenschaften überzeugt der neue Kärcher Gartenschlauch Performance Plus bei der Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Der Bewässerungs-Performer aus dem Hause Kärcher wurde aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik gefertigt, ermöglicht einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht trägt zum Materialschutz bei, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch frei von Phthalat (< 0,1 %), Cadmium, Barium und Blei – gesundheitlich also völlig unbedenklich. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C, der Berstdruck von 30 Bar und 15 Jahre Garantie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
50 Meter
- Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 30 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|3/4″
|Schlauchlänge (m)
|50
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|11.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 250
