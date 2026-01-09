Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m
Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.
Das Highlight des neuen 50 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs Performance Plus 1/2" ist sein hochwertiges Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik. Es ist zum einen extrem knickfest und flexibel, was den Schlauch besonders robust macht und einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht. Zum anderen liegt der Schlauch dadurch spürbar besser in der Hand. Durch die Anti-UV-Außenschicht ist das Material bei jedem Wetter geschützt. Und damit sich im Schlauch keine Algen bilden, lässt die Zwischenschicht kein Licht durch. Außerdem ist der nachhaltige Schlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- sowie bleifrei – und deshalb gesundheitlich völlig unbedenklich. Zudem verkraftet der Schlauch einen Druck von bis zu 45 Bar sowie Temperaturen von −20 bis +60 °C. Wer mittelgroße bis große Flächen und Gärten bewässern möchte, ist mit dem Performance Plus-Gartenschlauch bestens aufgestellt. Auf dieses Modell gewähren wir 15 Jahre Garantie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
50 Meter
- Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 45 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|50
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|6.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 170
