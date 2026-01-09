Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m
Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.
Der Performance Premium 1/2" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Aus diesen Gründen gewährt Kärcher ganze 18 Jahre Garantie. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 50 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 45 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C.
Merkmale und Vorteile
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
- Flexibel und knickfest – für optimalen Wasserdurchfluss ohne Schlaufenbildung.
50 Meter
- Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 45 Bar geeignet
- Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium- u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
18 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|50
|Farbe
|Grau
|Gewicht (kg)
|7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery Limited Edition