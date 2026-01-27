Der PrimoFlex®-Qualitätsschlauch mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 15 Metern eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 22 Bar. Daneben zeichnet sich der Wasserschlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen flexiblen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.