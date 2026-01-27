Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 15 m

Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.

Der PrimoFlex®-Qualitätsschlauch mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 15 Metern eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 22 Bar. Daneben zeichnet sich der Wasserschlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen flexiblen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
12 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit.
Drei Lagen
  • Knickfest.
Berstdruck 22 bar
  • Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C
  • Garantiert Robustheit.
Cadmium-, barium und bleifrei
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Phthalatfreier (< 0,1 %) Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
  • Garantiert Robustheit.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″
Schlauchlänge (m) 15
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 1.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 294 x 294 x 121
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge