Boquilla para limpieza de tubos y tuberías
Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 1 vez hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro (mm)
|16
|Tamaño de la boquilla ( )
|60
|Rosca
|R 1/8"
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
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- HD 17/15-4 S Classic
- HD 6/15 M
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- HD 7/17 M (3x400)
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