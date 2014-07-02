Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías
Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
Juego para la limpieza de tuberías para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes y eliminar atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás desplazan la manguera por la tubería deshaciendo el atasco. Una marca continua y un anillo de marcación señalan la posición dentro de la tubería. Esta flexible manguera de calidad de 7,5 m está reforzada con trenzado textil y cuenta con una boquilla de latón extracorta para una óptima movilidad dentro de la tubería. La manguera cuenta, además, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Adecuado para utilizar en la casa y en exteriores con todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Boquilla de latón extracorta
- Óptima movilidad dentro de la tubería.
Manguera con trenzado textil
- Manguera de calidad flexible y duradera.
Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
- Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Limpieza potente con alta presión:
- Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Conexión de bayoneta
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 65
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 WCM
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7 WCM Car&Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K HC 10
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Tubos
- Bajantes
- Desagües
RECAMBIOS Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.