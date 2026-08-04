Batterie Power 36/50

Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.

Pourquoi avoir plusieurs batteries lorsqu'une seule suffit : la batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah de Kärcher est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. Vous faites donc l'économie de l'achat de plusieurs batteries. Grâce aux cellules lithium-ion, la batterie assure constamment un niveau de performance uniforme. De même, l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée aux décharges partielles fréquentes (effet mémoire) appartiennent désormais au passé. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche instantanément l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. Et grâce aux éléments de boîtier souples et agréables au toucher, la batterie ne glisse pas, même sur des surfaces lisses ou inclinées.

Caractéristiques et avantages
Batterie Power 36/50: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Batterie Power 36/50: Appareils Kärcher sans fil 36 V
Appareils Kärcher sans fil 36 V
Compatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Batterie Power 36/50: Cellules lithium-ion performantes
Cellules lithium-ion performantes
La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage
  • Prolonge la durée de vie des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
  • Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
  • Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Cellules intelligentes
  • Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension (V) 36
Capacité (Ah) 5
Énergie (Wh) 180
Couleur Noir
Poids (kg) 1,5
Poids avec emballage (kg) 1,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 134 x 88 x 118
Batterie Power 36/50
Batterie Power 36/50
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