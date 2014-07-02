Nettoyeur de surfaces FR 30 Me
Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l’eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l’aspiration des éclaboussures d’eau.
Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l’eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l’aspiration des éclaboussures d’eau. Convient particulièrement pour le nettoyage intérieur et pour les applications alimentaires. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|300
|Filetage du raccord
|M 18
|Couleur
|argent
|Poids avec emballage (kg)
|5,2
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Accessoires
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