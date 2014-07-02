Nettoyeur de surfaces FR 30 Me

Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l’eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l’aspiration des éclaboussures d’eau.

Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l’eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l’aspiration des éclaboussures d’eau. Convient particulièrement pour le nettoyage intérieur et pour les applications alimentaires. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

Spécifications

Données techniques

Diamètre (mm) 300
Filetage du raccord M 18
Couleur argent
Poids avec emballage (kg) 5,2
Appareils compatibles
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Accessoires
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