Rallonge de tuyau haute pression de 6 mètres pour modèle de pistolet "Best" avec connecteur Quick Connect. Elle permet une plus grande flexibilité d'utilisation avec les nettoyeurs haute pression. Il suffit de la connecter entre le pistolet avec connecteur Quick Connect et le tuyau haute pression. Tuyau robuste en tissu tressé de qualité DN 8, renforcé et anti-torsion, avec un connecteur en laiton pour une durabilité accrue. La rallonge convient aux pressions allant jusqu'à 180 bars et aux températures jusqu'à 60 °C. Elle est également adaptée à une utilisation chimique. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme K 2 à K 7.