Rallonge de flexible haute pression, 6 m
Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.
Rallonge de tuyau haute pression de 6 mètres pour modèle de pistolet "Best" avec connecteur Quick Connect. Elle permet une plus grande flexibilité d'utilisation avec les nettoyeurs haute pression. Il suffit de la connecter entre le pistolet avec connecteur Quick Connect et le tuyau haute pression. Tuyau robuste en tissu tressé de qualité DN 8, renforcé et anti-torsion, avec un connecteur en laiton pour une durabilité accrue. La rallonge convient aux pressions allant jusqu'à 180 bars et aux températures jusqu'à 60 °C. Elle est également adaptée à une utilisation chimique. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Rallonge de flexible de 6 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression maximum (bar)
|180
|Longueur (m)
|6
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|245 x 245 x 55
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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