Σετ αναλώσιμα πανάκια για το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστών EasyFix
Σετ με 15 αναλώσιμα πανάκια ατμοκαθαριστών EasyFix από απορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση και τον καθαρισμό των σκληρών επιφανειών και να απορριφθούν στη συνέχεια, απομακρύνοντας αμέσως κάθε ιό και βακτήριο έξω από το σπίτι!
Το σετ αναλώσιμων πανιών καθαρισμού ατμοκαθαριστών EasyFix περιέχει 15 πανάκια από απορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας, τα οποία απορρίπτονται εύκολα μετά την χρήση. Με γνώμονα την αυξημένη υγιεινή, τα αναλώσιμα πανάκια σχεδιάστηκαν για να σας δίνουν την δυνατότητα πιο γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά, να καθαρίσετε και να απολυμάνετε διάφορες επιφάνειες. Ακόμα και οι γωνίες και οι ακμές καθαρίζονται χωρίς κόπο. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι μιας χρήσης μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλώς πιέζετε το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix πάνω στην πλευρά του πανιού με τις κίτρινες αυτοκόλλητες ταινίες και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά το καθάρισμα, το πανάκι απλά απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα γλιτώνοντάς σας, έτσι, χρόνο και κόπο αφού δεν χρειάζεται να το πλύνετε, αλλά και απομακρύνοντας αμέσως κάθε ιό και βακτήριο έξω από το σπίτι!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έχετε ένα πανάκι έτοιμο για χρήση ανά πάσα στιγμή
- Για αστραφτερά αποτελέσματα.
Απλός τρόπος καθαρισμού που σέβεται τους κανόνες υγιεινής και δεν περιλαμβάνει πλύσιμο
- Το πανάκι μιας χρήσης σάς γλιτώνει, επομένως, από το κουραστικό και χρονοβόρο πλύσιμο των ακάθαρτων πανιών.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του πανιού χάρη στις κίτρινες ταινίες τύπου «σκρατς».
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Το πανί μιας χρήσης καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφύσιου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Υπερααπορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 118 x 3
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια