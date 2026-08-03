Το σετ αναλώσιμων πανιών καθαρισμού ατμοκαθαριστών EasyFix περιέχει 15 πανάκια από απορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας, τα οποία απορρίπτονται εύκολα μετά την χρήση. Με γνώμονα την αυξημένη υγιεινή, τα αναλώσιμα πανάκια σχεδιάστηκαν για να σας δίνουν την δυνατότητα πιο γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά, να καθαρίσετε και να απολυμάνετε διάφορες επιφάνειες. Ακόμα και οι γωνίες και οι ακμές καθαρίζονται χωρίς κόπο. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι μιας χρήσης μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλώς πιέζετε το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix πάνω στην πλευρά του πανιού με τις κίτρινες αυτοκόλλητες ταινίες και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά το καθάρισμα, το πανάκι απλά απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα γλιτώνοντάς σας, έτσι, χρόνο και κόπο αφού δεν χρειάζεται να το πλύνετε, αλλά και απομακρύνοντας αμέσως κάθε ιό και βακτήριο έξω από το σπίτι!