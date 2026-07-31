Il concetto rivoluzionario della pistola ad alta pressione EASY! Force garantisce un funzionamento senza fatica per lunghi periodi. La forza di rinculo del getto ad alta pressione viene utilizzata per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore. In termini di durata, la pistola ad alta pressione colpisce per i materiali di alta qualità: la sfera e la sede di tenuta della valvola in ceramica sono molto più dure di qualsiasi possibile particella estranea. La valvola in ceramica integrale garantisce una durata 5 volte maggiore rispetto ad altre pistole ad alta pressione.