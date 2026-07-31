Pistola AP
Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.
Il concetto rivoluzionario della pistola ad alta pressione EASY! Force garantisce un funzionamento senza fatica per lunghi periodi. La forza di rinculo del getto ad alta pressione viene utilizzata per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore. In termini di durata, la pistola ad alta pressione colpisce per i materiali di alta qualità: la sfera e la sede di tenuta della valvola in ceramica sono molto più dure di qualsiasi possibile particella estranea. La valvola in ceramica integrale garantisce una durata 5 volte maggiore rispetto ad altre pistole ad alta pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
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