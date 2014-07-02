Ugelli sturatubi 055
Ugello con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di tubi otturati.
Ugello ø16 mm per pulizia di tubi e scarichi otturati con filettatura interna. L'ugello ha diverse direzioni del getto d'acqua per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati: 3 getti inclinati all'indietro con un angolo di 30° consentono all'ugello e al tubo flessibile di muoversi liberamente attraverso il tubo o lo scarico. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|16
|Dimensione ugello ( )
|55
|Filettatura
|R 1/8"
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus