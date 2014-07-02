Ugelli sturatubi 055

Ugello con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di tubi otturati.

Ugello ø16 mm per pulizia di tubi e scarichi otturati con filettatura interna. L'ugello ha diverse direzioni del getto d'acqua per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati: 3 getti inclinati all'indietro con un angolo di 30° consentono all'ugello e al tubo flessibile di muoversi liberamente attraverso il tubo o lo scarico. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.

Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 16
Dimensione ugello ( ) 55
Filettatura R 1/8"
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo