Detergente per pulizie di fondo intensivo RM 752 ASF Extra, 10l

Potente decerante per l'eliminazioni di strati di cere e polimeri, indicato anche per pavimenti industriali. Rimuove anche olio, grasso e macchie minerali.

FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 altamente alcalino di Kärcher, sviluppato sia per la rimozione di rivestimenti che per una potente pulizia profonda di varie superfici e rivestimenti di pavimenti in ambienti industriali. Questo agente, destinato all'applicazione meccanica con monospazzole o lavasciuga pavimenti, può essere utilizzato a seconda delle esigenze nel metodo a 1 fase per la pulizia o nel metodo a 2 fasi per la rimozione dei rivestimenti. Rimuove in modo affidabile i rivestimenti di cera e polimeri e anche le contaminazioni più ostinate di olio, grasso e minerali, come quelle presenti negli ambienti logistici e produttivi. FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 è particolarmente adatto per pavimenti industriali ed ESD, massetti cementizi, superfici in resina epossidica e altri pavimenti resistenti agli alcali. Il detergente è inoltre poco schiumoso per un utilizzo ottimale del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti. La formulazione priva di siliconi ne consente l'utilizzo anche nelle aziende di lavorazione dei metalli e delle vernici.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13,2
Peso con imballo (kg) 11,5
