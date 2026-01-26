Detergente per pulizie di fondo intensivo RM 752 ASF Extra, 10l
Potente decerante per l'eliminazioni di strati di cere e polimeri, indicato anche per pavimenti industriali. Rimuove anche olio, grasso e macchie minerali.
FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 altamente alcalino di Kärcher, sviluppato sia per la rimozione di rivestimenti che per una potente pulizia profonda di varie superfici e rivestimenti di pavimenti in ambienti industriali. Questo agente, destinato all'applicazione meccanica con monospazzole o lavasciuga pavimenti, può essere utilizzato a seconda delle esigenze nel metodo a 1 fase per la pulizia o nel metodo a 2 fasi per la rimozione dei rivestimenti. Rimuove in modo affidabile i rivestimenti di cera e polimeri e anche le contaminazioni più ostinate di olio, grasso e minerali, come quelle presenti negli ambienti logistici e produttivi. FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 è particolarmente adatto per pavimenti industriali ed ESD, massetti cementizi, superfici in resina epossidica e altri pavimenti resistenti agli alcali. Il detergente è inoltre poco schiumoso per un utilizzo ottimale del volume del serbatoio delle lavasciuga pavimenti. La formulazione priva di siliconi ne consente l'utilizzo anche nelle aziende di lavorazione dei metalli e delle vernici.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13,2
|Peso con imballo (kg)
|11,5
Aree di applicazione
- Pulizia dei pavimenti