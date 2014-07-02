Aanbouwset slangbevestiging

Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
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