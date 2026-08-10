Voor comfortabel stofzuigen, vooral bij veel fijnstof: elektrisch geleidende, zeer ergonomische kunststof bocht in DN 35 voor stof-/waterzuigers. De elleboog is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuignappen die in 2017 of later zijn geproduceerd. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.