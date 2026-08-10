Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0
Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.
Voor comfortabel stofzuigen, vooral bij veel fijnstof: elektrisch geleidende, zeer ergonomische kunststof bocht in DN 35 voor stof-/waterzuigers. De elleboog is geschikt voor gebruik met zuigslangen met een Clip 2.0-aansluiting, die over het algemeen compatibel zijn met zuignappen die in 2017 of later zijn geproduceerd. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conusaansluiting waarop de zuigbuis of zuigmondstukken kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Uitvoering
|Elektrisch geleidend
|Aansluiting aan accessoirezijde
|kegel
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|clip 2.0
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|295 x 85 x 45