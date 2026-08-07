Oppervlaktereiniger FRV 50 Me
De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Zilver
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,9
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Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FRV 50 Me
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