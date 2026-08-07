Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimlans DUO Advanced
Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimlansen Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
- Schuimbeker-lans Basic 1, 350 l/u - 600 l/u
- Schuimbeker-lans Basic 2, 700 l/u - 800 l/u
- Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u
- Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
- Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
- Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
- Schuimlans Classic, EASY!Lock, 400 l/u - 600 l/u