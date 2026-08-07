Schuimbeker-lans Basic 1, 350 l/u - 600 l/u
Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350–600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.
In combinatie met onze VehiclePro schuimreiniger RM 838 gaat het reinigingsmiddelverbruik van de nieuwe schuimlans met tank Basic 1 met circa 50 procent omlaag. Ontwikkeld voor hogedrukreinigers zonder Servo Control-functie. De schuimlans heeft een wateropbrengst van 350 tot 600 liter per uur en imponeert met zeer goede schuimkwaliteit, eenvoudige handling en hoogwaardige materialen, zoals bijvoorbeeld de messing body voor een lange levensduur. Het schuim wordt nauwkeurig in 3 stappen gedoseerd via een geïntegreerd kapje wat ook voorkomt dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Stabiele, ergonomische en dankzij de vorm bijzonder stevig staande reinigingsmiddeltank met grote vulopening, meergangen-schroefdraad voor snel wisselen en een extra greep op de hals.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|350 - 600
|Mondstukgrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Basic 1, 350 l/u - 600 l/u
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