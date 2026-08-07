Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u
Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900–2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.
De nieuwe schuimlans met tank Basic 3, speciaal ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers met Servo-Control functie en met een wateropbrengst van 900 tot 2500 liter water per uur, met uitzonderlijke eigenschappen. Zo wordt er bij gebruik van onze VehiclePro schuimreiniger RM 838 circa 50 procent minder reinigingsmiddel verbruikt, maar toch schuim van indrukwekkende kwaliteit geproduceerd. De robuuste body van messing en andere hoogwaardige materialen staan garant voor een lange levensduur. En de intelligente dosering in 3 niveaus met geïntegreerde kap voorkomt dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. Ook de reinigingsmiddeltank zit vol slimme details. De stabiele, ergonomische vormgeving biedt een extra greep aan de hals, een brede opening voor eenvoudig vullen en een meergangige schroefdraad voor snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Mondstukgrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H *EU
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H *EU
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.