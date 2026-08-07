Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.
Dankzij de duurzame nikkelcoating op de basis is de hoogwaardige schuimlans DUO Advanced 3 met zijn flexibel instelbare sproeihoek bijzonder geschikt bij het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. Ontworpen voor reinigingswerkzaamheden met hogedrukreinigers van Kärcher met servobesturingsfunctie en 900 tot 2500 liter spoelcapaciteit per uur, maakt de schuimlans een directe omschakeling naar de hogedrukstraal mogelijk. Daarnaast heeft de DUO Advanced 3 een 2 liter, ergonomische en stabiele wasmiddelcontainer met extra grip op de hals en een grote vulopening. Onbedoelde aanpassing van de wasmiddeldosering is bijna onmogelijk dankzij de nauwkeurige, 3-traps doseringsmogelijkheid via een geïntegreerd paneel.
Kenmerken en voordelen
Directe omschakeling tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdbesparend, omdat het niet nodig is om de spuitlans of accessoires te vervangen.
Ergonomische container van 2 liter voor wasmiddelenMaakt lange, moeiteloze reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Wasmiddeldosering met geïntegreerd schermMaakt een nauwkeurige, 3-traps dosering van het reinigingsmiddel mogelijk. Voor optimale schuimkwaliteit. Voorkomt mogelijke overdoses van wasmiddel.
Basislichaam met permanente nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Maakt het gebruik van agressievere reinigingsmiddelen mogelijk indien nodig.
Flexibele sproeihoekinstelling
- Zeer nauwkeurige schuimstraal.
- Hiermee kunt u veilig over langere afstanden werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Mondstukgrootte (mm)
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
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Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
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