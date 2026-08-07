Schuimbeker-lans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
Hoogwaardige en robuuste schuimbeker-lans Advanced 1 met sproeihoekverstelling en body van Ecobrass. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/h.
Uitgerust met een basislichaam van robuust en duurzaam Ecobrass voor hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen: onze Advanced 1-kops schuimlans maakt indruk met zijn hoogwaardige uitrusting. Daarbij hoort ook een ergonomische en stabiele houder voor reinigingsmiddelen met extra grip op de hals en een royale vulopening. De sproeihoek is flexibel instelbaar, de exacte dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in 3 stappen, precies zoals vereist. Een geïntegreerd paneel voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de wasmiddeldosering. De bekerschuimlans is geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control en met een wascapaciteit van 400 tot 600 l/u.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 600
|Mondstukgrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
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- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
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