Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2-kops schuimlans maakt indruk met zijn mogelijkheid om direct over te schakelen op hogedrukreiniging en een 2-liter reinigingsmiddeltank.
Met de bekerschuimlans DUO Advanced 2 biedt Kärcher een perfecte schuimlansoplossing voor reinigingswerkzaamheden met hogedrukreinigers die een wascapaciteit van 700 tot 800 l/u hebben, maar geen Servo Control hebben. De schuimlans maakt een directe omschakeling op hogedrukbedrijf mogelijk en is dankzij de robuuste basisbehuizing met duurzame nikkelcoating ook zonder problemen geschikt voor het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, waarvoor een zeer stabiele tank van 2 liter met aan de hals is een grote vulopening en extra grip bevestigd. De sproeihoek van de bekerschuimlans DUO Advanced 2 kan naar behoefte flexibel worden aangepast, een geïntegreerd paneel voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de precieze, 3-traps wasmiddeldosering.
Kenmerken en voordelen
Directe omschakeling tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdbesparend, omdat het niet nodig is om de spuitlans of accessoires te vervangen.
Ergonomische container van 2 liter voor wasmiddelenMaakt lange, moeiteloze reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Wasmiddeldosering met geïntegreerd schermMaakt een nauwkeurige, 3-traps dosering van het reinigingsmiddel mogelijk. Voor optimale schuimkwaliteit. Voorkomt mogelijke overdoses van wasmiddel.
Basislichaam met permanente nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Maakt het gebruik van agressievere reinigingsmiddelen mogelijk indien nodig.
Flexibele sproeihoekinstelling
- Zeer nauwkeurige schuimstraal.
- Hiermee kunt u veilig over langere afstanden werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 800
|Mondstukgrootte (mm)
|45
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans DUO Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.