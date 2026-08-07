Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u

Schuimlans met kom DUO Advanced 1 met 2 l reinigingsmiddeltank en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u.

Uitgerust met een robuust basislichaam met een permanente nikkelcoating, is de innovatieve bekerschuimlans DUO Advanced 1 ook geschikt voor het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen voor hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u, de schuimlans maakt een directe omschakeling naar de hogedrukstraal mogelijk en heeft ook een 2-liter, ergonomische en stabiele container voor reinigingsmiddelen met een extra grip op de nek en een royale vulopening. Ook de sproeihoek van de bekerschuimlans DUO Advanced 1 is flexibel instelbaar, de precieze dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in 3 stappen, precies zoals gewenst. Een geïntegreerd paneel voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de wasmiddeldosering.

Kenmerken en voordelen
Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u: Directe omschakeling tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreiniging
Directe omschakeling tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreiniging
Tijdbesparend, omdat het niet nodig is om de spuitlans of accessoires te vervangen.
Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u: Ergonomische container van 2 liter voor wasmiddelen
Ergonomische container van 2 liter voor wasmiddelen
Maakt lange, moeiteloze reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u: Wasmiddeldosering met geïntegreerd scherm
Wasmiddeldosering met geïntegreerd scherm
Maakt een nauwkeurige, 3-traps dosering van het reinigingsmiddel mogelijk. Voor optimale schuimkwaliteit. Voorkomt mogelijke overdoses van wasmiddel.
Basislichaam met permanente nikkelcoating
  • Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
  • Maakt het gebruik van agressievere reinigingsmiddelen mogelijk indien nodig.
Flexibele sproeihoekinstelling
  • Zeer nauwkeurige schuimstraal.
  • Hiermee kunt u veilig over langere afstanden werken.
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 - 600
Mondstukgrootte (mm) 38
Max. druk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Tankinhoud (l) 2
Temperatuur (°C) max. 60
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,5
Videos
Toepassingen
  • Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
  • Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.