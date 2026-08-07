Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
Schuimlans met kom DUO Advanced 1 met 2 l reinigingsmiddeltank en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u.
Uitgerust met een robuust basislichaam met een permanente nikkelcoating, is de innovatieve bekerschuimlans DUO Advanced 1 ook geschikt voor het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen voor hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u, de schuimlans maakt een directe omschakeling naar de hogedrukstraal mogelijk en heeft ook een 2-liter, ergonomische en stabiele container voor reinigingsmiddelen met een extra grip op de nek en een royale vulopening. Ook de sproeihoek van de bekerschuimlans DUO Advanced 1 is flexibel instelbaar, de precieze dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in 3 stappen, precies zoals gewenst. Een geïntegreerd paneel voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de wasmiddeldosering.
Kenmerken en voordelen
Directe omschakeling tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdbesparend, omdat het niet nodig is om de spuitlans of accessoires te vervangen.
Ergonomische container van 2 liter voor wasmiddelenMaakt lange, moeiteloze reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Wasmiddeldosering met geïntegreerd schermMaakt een nauwkeurige, 3-traps dosering van het reinigingsmiddel mogelijk. Voor optimale schuimkwaliteit. Voorkomt mogelijke overdoses van wasmiddel.
Basislichaam met permanente nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Maakt het gebruik van agressievere reinigingsmiddelen mogelijk indien nodig.
Flexibele sproeihoekinstelling
- Zeer nauwkeurige schuimstraal.
- Hiermee kunt u veilig over langere afstanden werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 600
|Mondstukgrootte (mm)
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
Videos
Compatibele apparaten
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- HD 4/11 C Bp Plus
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- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
Accessoires
Reserveonderdelen Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
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